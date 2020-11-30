«أبوظبي للخلايا الجذعية» يعلن تجارب أولية لعلاجات السكري والتصلب المتعدد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، أنه سيجري تجارب سريرية جديدة لتقييم علاجات مبتكرة لمرضى السكري والتصلب المتعدد في الإمارات، وهما من أكبر المشكلات الصحية في الدولة.

ويقود المركز تجربة «OPERA» لمرض السكري من النوع الأول وتجربة «PHOMS» لمرض التصلب المتعدد. ستستكشف التجارب عدة بدائل علاجية لكلا المرضين وتحلل فعالية التدخل.

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للسكري لعام 2019، تواجه الإمارات أحد أعلى معدلات انتشار مرض السكري في العالم بنسبة 16.3 بالمئة، مما يعرض العديد من سكانها لخطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة تتعلق بالمرض، إضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.

وقال الدكتور يندري فينتورا، اختصاصي علم المناعة والمدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «تشكل المعدلات المرتفعة لمرض السكري والتصلب المتعدد تهديداً خطيراً لجودة حياة المقيمين في الإمارات. ويُعد عدد حالات الإصابة بمرض السكري مصدر قلق حقيقي، وتتفاقم عواقبه المحتملة بسبب غياب البدائل العلاجية».

وأشار الدكتور فينتورا: «ستوفر التجارب السريرية «OPERA» و«PHOMS» رؤى جديدة لعلاج المرضين بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمساعدة على رفع مستوى الوعي حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي».

وأضاف الدكتور فينتورا: «مع احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني التاسع والأربعين، يعد الإعلان عن تلك التجارب السريرية دليلاً على التزامنا بخدمة وحماية دولة الإمارات وشعبها».