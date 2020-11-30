«مستشفى توام» ينجح في إصلاح كسر كتف بالمنظار

العين (الاتحاد)

نجح فريق جراحة العظام في مستشفى توام أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة» في إصلاح كسر في الجزء العلوي لعظم العضد، والذي يعتبر جزءاً مهماً من مفصل الكتف، باستخدام منظار مفصل الكتف لشاب يبلغ من العمر 39 سنة بعد تعرضه لحادث مروري.

وأجرى العملية الدكتور لؤي السايس - جراح العظام، الذي قال: تم تثبيت الكسر باستخدام مثبتات وأشرطة ليفية من دون استخدام البراغي المعدنية التقليدية، ومع جرح أصغر للجلد من الجرح التقليدي المعتاد، وهذه التقنية الجديدة تقلل من آلام ما بعد الجراحة لدى المريض، وتحقق التعافي السريع، وهي أفضل من الناحية التجميلية، كما أنها لا تستدعي إجراء عملية أخرى لإزالة البراغي المعدنية. وتابع: يعود المريض إلى عمله وحياته الطبيعية بعد 6 أسابيع من الجراحة مع الشفاء التام للكسر. وذكر أن هذه الجراحة هي خطوة في طريق عمل فريق جراحة الإصابات العظمية الرياضية في مستشفى توام لبناء وتطوير مهارات عالية باستخدام المناظير والتقنيات الأقل بضعاً، وبالتعاون مع رئيس القسم الدكتور باسل العرابيد.