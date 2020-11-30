«المنافع الإسكانية» تعزز الاستقرار الأسري

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مواطنون مستفيدون من حزمة المنافع الإسكانية والإعفاءات الجديدة البالغ إجمالي قيمتها 7.2 مليار درهم أهمية هذه المنافع الإسكانية في توفير حياة كريمة ومستقرة لأبناء الوطن، وقالوا إنها مؤشر على مدى حرص القيادة الرشيدة الدائم على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير كل السبل لتحقيق الاستقرار الأسري لهم. واستفاد من حزمة المنافع 6100 مواطن في إمارة أبوظبي.

ولفتوا إلى أن تزامن إعلان أسماء المستفيدين مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدائم على توفير حياة مستقرة للمواطنين في إمارة أبوظبي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لهم.

ورحب مواطنون متقاعدون بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإعفائهم من المبالغ المتبقية من القروض السكنية التي تتراوح بين 80 ألفاً ومليون درهم، مؤكدين أن القيادة الرشيدة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، كما أن الإعفاءات تخفف الأعباء المالية على المتقاعدين وورثة المتوفين.

وعبر المواطن راشد سالم ضاعن حمد الراشدي من مدينة أبوظبي، وهو مستفيد من الدفعة الثالثة من القروض الإسكانية، عن فرحته أن اسمه ورد ضمن قوائم المستفيدين من القرض السكني، وأكد أنها جاءت في وقتها، وستمكنه من بناء منزله وإعالة عائلته في ظروف أفضل، وتخفيف العبء المالي عن كاهله.

وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تبذل كل ما في وسعها لتأمين الراحة لأبناء الوطن وإسعادهم، وتسعى دوماً لإدخال الفرحة في نفوس أبناء الشعب، وتساندهم في تحقيق سبل العيش الكريم.

وقال الراشدي: إن المواطن دائماً يتربع على قائمة أولويات اهتمام شيوخنا، أطال الله أعمارهم الذين يسهرون على خدمة الوطن والمواطن.

وقال: إن «هذه المبادرات ليست غريبة على شيوخنا الكرام منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على دربه أبناؤه الكرام».

امتداد للعطاء

وأكد حمد المري أن توزيع قروض الإسكان على المواطنين المستفيدين من المبادرة يعد امتداداً للعطاء المتجدد من قبل القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاجتماعي والأسري لهم.

وأضاف المري أن صدور قوائم المستفيدين بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، أدخل الفرح والسرور على قلوب المواطنين، فهي بشائر الخير، وتؤكد العلاقة الحميمة بين القيادة الرشيدة في الدولة والمواطنين، وحرصهم على توفير الحياة الكريمة لهم.

ولفت المري إلى أن القيادة الرشيدة حريصة على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

وأشار إلى أن تقديم هذه الدفعة من القروض للمواطنين، يؤكد حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق رفاهية المواطن وسعادته، وتأتي في ظل الفرحة التي تعيشها دولتنا الحبيبة وشعب الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ49.

استقرار أسري

وقال مكتوم أحمد علي محمد الحمادي من منطقة الظفرة : «حصولي على منحة القرض سيساعدني بالانتقال وأسرتي للسكن في منزل خاص بنا، وبالتالي يمنحنا مزيداً من الاستقرار الأسري والعائلي، وتحقيق الرخاء والهدوء النفسي»، مرجعاً الفضل لله، ثم للقيادة الرشيدة التي تسعى دوماً لتوفير الرعاية للمواطنين في مجال الإسكان والصحة والتعليم.

وأكد الحمادي أن اهتمام القيادة بالمواطن يتجلى من خلال هذا الدعم، الذي يسهم في «تقليل الأعباء الاقتصادية علينا كأسرة، ويحد من القروض التجارية والشخصية»، ويوفر بيئة معيشية إيجابية لأبنائه بامتلاك منازلهم الخاصة، وهذا بدوره يساعدهم على تحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة لهم. وثمن الحمادي الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، وحرص سموهما على توفير المسكن المناسب للمواطنين وتقديم كل أشكال الرعاية الاجتماعية لهم من أجل تحقيق الاستقرار الأسري.

وقال الحمادي: إن موقف القيادة الرشيدة لا يُقدر بثمن، وهذا الأمر ليس بالغريب عليهم، فهم من يسعون دائماً لتوفير العيش الكريم للمواطنين، وهم الحريصون على تحقيق الاستقرار والحياة الرغيدة الكريمة لمواطني الدولة.

دفعة التقاعد

وأكد سيف عبيد سيف الظاهري، وهو مستفيد من دفعة التقاعد الثانية من القروض السكنية، أن الفرحة لم تفارقه منذ تلقي خبر إعفائه من القرض السكني.

ووصف توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بالجميل الذي لا يمكن رده، إلا بالوفاء والولاء للقيادة الرشيدة المعروف عنها حرصها الدائم على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، ودائمة السعي لتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، وتدفع عنهم مديونياتهم، وتراعي دوماً توفير السكن والمستوى المعيشي الملائم للمواطنين.

وأكد أن هذه التوجيهات ستزيل عن كاهله جزءاً كبيراً من الالتزامات المالية، وستحقق الاستقرار الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة التي دائماً ما تبشر من يعيش على هذه الأرض بالخير، فهم الحكمة والعز لمن على أرض الإمارات، أرض الخير.

ولفت حسن علي صالح المنهالي، المستفيد من الإعفاء من القروض السكنية، إلى أن قرار الإعفاء يأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على استقرار الأسرة المواطنة، وتوفير العيش الكريم لها والحفاظ عليها، وذلك من خلال التيسير وتذليل العقبات، وتسخير حياتهم لضمان الحياة الكريمة للمواطن.

وقال: إن المواطن الإماراتي بوجود القيادة الرشيدة في الدولة، يعيش حياة الملوك، لا ينقصه أي شيء، فهم بكرمهم وجودهم ساهموا في إدخال الفرحة إلى كل بيت وأسرة.

وأشار إلى أن حرص القيادة على تخليص المواطن مما يثقل كاهله، وتحقيق راحته النفسية، بإعفائه من سداد القروض السكنية ورفع المعاناة عن أبناء الوطن من المتعثرين وذوي الدخل المحدود، يؤكد التلاحم المجتمعي بين القيادة والشعب، حيث ساهم القرار في تحقيق الاستقرار الاجتماعي له ولعائلته وإدخال السعادة في نفوسهم. وأكد المنهالي أن توجيهات وأوامر القيادة الرشيدة تصب دائماً في مصلحة المواطن ويعجز عنها الكلام، ومهما قدمنا لهم لا يمكن أن نفي حقهم.

وقال: «قادتنا لا مثيل لهم في العالم أجمع، فهم من يسعون دائماً للخير للمواطن وغير المواطن على هذه الأرض، وهم من يحرصون على أمننا وأماننا، وفرحتنا وعيشنا بخير وراحة».