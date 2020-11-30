خدمة ذكية لاسترداد تأمين «كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ضرورة توفير رقم آيبان بنكي للمشترك للاستفادة عن خدمة التحويل للحساب مباشرة دون الحاجة لمراجعة الهيئة لإصدار شيك لاسترداد قيمة التأمين والعودة لاستلامه مرة أخرى عند إقفال الحساب، وذلك في إطار الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لتوفير الوقت والجهد على المشتركين وسرعة إنهاء معاملاتهم.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الخدمة الجديدة التي وفرتها الهيئة تساهم في تمكين المشترك من إنجاز معاملة إقفال الحساب واسترجاع التأمين إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفرع، إضافةً لما سبق تم استحداث براءة الذمة كذلك إلكترونياً وترسل مباشرة للمتعامل عبر رسالة نصية، وتم استكمال ذلك بالتحويل البنكي للمبلغ المتبقي من التأمين مباشرة لحساب المشترك في وقت لا يتعدى ساعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين وتقديم الخدمات بأسرع وقت وبأفضل جودة.