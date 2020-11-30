اعتدال الطقس خلال اليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن الحالة الجوية من اليوم وحتى السبت 5 ديسمبر الجاري، بأن الطقس يكون معتدل الحرارة نهاراً بوجه عام ولطيف ليلاً وغائماً جزئياً، بوجه عام خلال هذه الفترة، وتزداد السحب على البحر والجزر، على فترات متباعدة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً، على بعض المناطق خاصة الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، وشمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، نهاراً غرباً، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.، ودعا المركز الجمهور وقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال تشكل ضباب على الطرق في ساعات الصباح الأولى.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال تلك الفترة، بين 29 و32 درجة على السواحل والجزر، بينما تتراوح الصغرى بين 14، و20 درجة، وبالناسبة للمناطق الداخلية فتتراوح العظمى بين 25 إلى 28 درجة، والصغري بين 18 و24 درجة، أما درجات الحرارة العظمى في المناطق الجبلية فتتراوح بين 14 إلى 22 درجة، والصغرى بين 9 إلى 16 درجة.