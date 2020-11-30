رفع تعليق صلاة الجمعة عن أكثر من 766 مسجداً في إمارة دبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن رفع تعليق صلاة الجمعة في مساجد إمارة دبي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 4 من ديسمبر المقبل وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ.

وجاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد وذلك بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في مساجد الإمارة.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة على وجوب حرص الجميع بالتقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي الوباء .. مشيرا إلى أنه تم رفع تعليق صلاة وخطبة الجمعة عن 766 من مساجد إمارة دبي .. موضحا أنه نظراً للظروف الحالية للجائحة فقد تم إضافة جوامع مؤقتة تشمل 60 مسجدا وذلك لاستيعاب عموم المصلين من سكان دبي وزوارها.

وأضاف أن الدائرة عملت على تحديث قائمة الإجراءات الاحترازية .. مشددا على ضرورة الالتزام بالدخول والخروج من المسجد بانتظام وعدم التدافع.. موضحا أنه تم التعاون مع متطوعين في كل جامع بالتنسيق مع لجنة الأزمات والكوارث في دبي للقيام بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين والتأكد من امتلاء حرم المسجد الداخلي وإغلاق الأبواب وتوجيه المصلين باستخدام الساحات الخارجية للمسجد .. مشيرا إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وترك مسافة تقدر بمتر ونصف وعدم المصافحة.

وأكدت الدائرة على ضرورة اتباع التعليمات والضوابط الخاصة بصلاة الجمعة والتي تشمل مراعاة المسافة الآمنة بين المصلين وتنظيم عملية الدخول والخروج من المساجد والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمسجد بتحديد طاقة استيعابية تصل إلى 30 في المائة كما تشمل الضوابط ألا تزيد مدة خطبة الجمعة عن 10 دقائق وضرورة لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد مع الاستمرار في رفع المصاحف والكتب وتهيب الدائرة رواد المساجد بضرورة منع توزيع الأطعمة والمياه.

ويمكن تصفح قائمة المساجد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة حيث يأتي فتح أبواب المساجد مجددا ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد داعين الله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن سائر البلاد والعباد.