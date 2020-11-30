عبدالرحمن العويس: بطولات شهدائنا خالدة في الذاكرة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة للوقوف بإجلال على تضحيات نخبة من أعز وأوفى وأنبل أبناء الإمارات البواسل الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في ساحات الواجب للذود عن الوطن، وستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة ليرتقي الوطن بهم في ميادين العزة والفخر.

وقال: «كما يجسد يوم الشهيد تعبيراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بشهدائنا الأبرار، وتأكيداً على أن الوطن لا ينسى تضحيات أبطاله، الذين يشكلون نموذجاً مشرفاً للأجيال القادمة في الحفاظ على رفعة الإمارات في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة».

وأشار إلى أن شعب الإمارات يلتف حول قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء، وصون تضحيات الشهداء وإيلائها ما يليق بها من تقدير ومكانة سامية، ورعاية أسر الشهداء، في تعبير خلّاق عن مشاعر الاعتزاز في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تتجسد فيها مشاهد التلاحم الوطني.

ونوه بالدور المحوري لأم الشهيد في تربية نماذج بطولية مشرفة والافتخار بها، لتأكيد قوة الإرادة وصلابة العزيمة لدى أبناء الإمارات في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على منعته ومكتسباته في كافة المجالات.

ولفت العويس، إلى أن المسيرة الحضارية لدولة الإمارات حافلة بقصص البطولات التي حققها آباؤنا وأجدادنا، ونحن اليوم نقتدي بأمجاد المؤسسين وملاحم الشهداء للمضي قدماً بكل أمانة وإخلاص من مواقعنا عملنا حتى نتابع مسيرة التنمية المستدامة وفق توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية مئوية الإمارات إلى مزيد من المبادرات والإنجازات، ولتمكين أجيال المستقبل من مواصلة مسيرة التسامح والريادة والازدهار.