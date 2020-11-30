محمد بن راشد: تحية لشهداء الوطن الأبرار وأمهات الشهداء الأخيار

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحية إجلال لشهداء الوطن الأبرار وأمهات الشهداء الأخيار، كما حيا سموه أبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة "يوم الشهيد": "تحية لشهداء الوطن الأبرار.. تحية لأمهات الشهداء الأخيار.. تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات.. يقف وطننا اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالًا واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه .. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء".