محمد بن راشد يتلقى رسالة من رئيس وزراء الهند

دبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» رسالة من دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند شكر فيها سموه وحكومة دولة الإمارات على ما توليه الجهات الصحية المختصة في الدولة من اهتمام ومتابعة لفيروس « كوفيد - 19»وما تبذله من جهد في سبيل حماية المجتمع والحد من انتشار هذا الوباء وتطبيق الإجراءات الضرورية التي تسهم في الحد من انتشار المرض والرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الهندية في الدولة إلى جانب جميع الجاليات المقيمة على أرض الدولة ما ساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابات في أوساط الجالية الهندية وبقية أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، أمس، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الذي يزور البلاد حالياً.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف وجهات النظر حول سبل إعادة ودفع عجلة الاقتصادات في دولة الإمارات وجمهورية الهند وإنعاش الحركة والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن دولة الإمارات حريصة على مكافحة « كوفيد - 19» ومحاصرته والحد من تأثيراته السلبية في جل القطاعات خاصة السياحية والتجارية والاقتصادية والصحية وغيرها والعودة التدريجية إلى حياة طبيعية مفعمة بالنشاط والتواصل الإنساني والتفاؤل بفجر يوم جديد سعيد بإذن الله .

محمد بن راشد في حديث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي

إلى ذلك أشاد وزير الشؤون الخارجية الهندي بجميع الإجراءات المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» ما جعل دولة الإمارات في طليعة الدول التي استطاعت محاصرة هذا الوباء وتسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية والطبية من أجل مساعدة دول عديدة تحتاج إلى المساعدة خاصة في مجال توفير المعدات الطبية وما تحتاجه الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في هذه الدول من دعم لوجستي وتوفير هذه المستلزمات الضرورية للمساعدة في الوقاية من الوباء.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة .. وحضره كذلك بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة والسيد أمان بوري القنصل العام الهندي في دبي.