حاكم الشارقة يفتتح «مرعى الشمال» في مدينة الذيد

الذيد (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، أمس ، في مدينة الذيد المرحلة الأولى من مشروع مرعى الشمال.

وبعد إزاحة سموه للستار عن اللوح التذكاري استمع لشرح تفصيلي حول المرعى من خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان القائم بأعمال رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية الذي أشار إلى أن المرعى هو الأكبر في إمارة الشارقة حيث تبلغ مساحته 11 كيلو متراً مربعاً، وقد تم تخصيص 80 عزبة بداخلها تلبية لاحتياجات مربي الماشية وموزعة بالتساوي بين منطقتي زبيدة وسهيلة أحدهم يقع في شمال شرق المرعى والآخر في الجنوب الغربي منه، مستعرضاً نماذج للعزب وما تحتويه من مخازن للأعلاف ومظلات وحظائر للمواشي. وقد أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بتوسعة مساحة العزب لتصبح مساحتها ما يقارب من 1800 متر مربع بدلا من 900 متر مربع، دعماً من سموه لمربي المواشي حتى يتمكنوا من توفير الرعاية اللازمة والمناسبة لمواشيهم.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة الهوية البصرية لمراعي الشارقة والتي تكونت من حلقة خضراء بداخلة كثبان رملية تعتليها نبتة الثمام.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بزراعة عدد من النبات في المرعى، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة والمحافظة على الثروة النباتية إلى جانب الاهتمام القائم بالمواشي والثروة الحيوانية.

حضر الافتتاح علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة وعدد من أعيان مدينة الذيد.

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن عجلة التنمية في الإمارة التي تهدف إلى تلبية متطلبات الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، مستمرة رغم تأثيرات جائحة كورونا على مستوى العالم، مشيراً سموه أن المنطقة الوسطى لها مشروعات تنموية متميزة على مستوى مختلف القطاعات، وجار العمل على إنشائها وإكمال ما تم البدء به مسبقاً لتتوالى افتتاحاتها لاحقاً في نهاية السنة القادمة. جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس في جامعة الشارقة فرع مدينة الذيد، وذلك ضمن زيارته التفقدية للمشروعات التنموية في المنطقة الوسطى.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن السكن يعد أحد أهم الأولويات في المنطقة، حيث وضعت له مبادرات وخطط للإسكان تراعي خصوصية المنطقة الوسطى وتوزيع السكان فيها، ولتوفر أفضل المناطق والمجمعات السكنية أسوة بباقي مدن ومناطق الإمارة. وتطرق سموه للحديث حول عدد من المشروعات، ومنها سوق الذيد الواقع بين ميدان الجامع وميدان البردي وتبلغ تكلفته 100 مليون درهم، وهو مشروع لا يقل في مستواه عن سوق الجبيل بمدينة الشارقة، وستتوفر به كافة الخدمات والمحال التجارية للخضار والفواكه والأسماك واللحوم.

سفاري الشارقة

ولفت سموه إلى مشروع سفاري الشارقة والواقع ضمن محمية البردي بمدينة الذيد الذي بلغت تكلفته مليار درهم، حيث سيوفر 300 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة، وسيتم تدريبهم على مهامهم واختصاصاتهم منذ الآن وحتى افتتاح السفاري.

وتطرق سموه خلال كلمته إلى مشروع حصن الذيد، الذي يشكل قيمة كبيرة لمنطقة الذيد وأهلها وتاريخها العريق حيث جارٍ العمل على ترميمه وتطوير المنطقة من حوله لتضم حدائق ومتاحف ومرافق تجارية وسياحية تتناسب مع إحياء الحصن وشريعة الذيد وأفلاجها. وفي الجانب التعليمي والأكاديمي، أوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن جامعة الشارقة فرع مدينة الذيد اعتمدت لها العديد من المشروعات التطويرية والتوسعية منها مختبرات ومعامل ومرافق تعليمية ومبان لسكن الأساتذة والموظفين والطلبة وغيرها من الخدمات الإضافية، لتواكب التطور التعليمي فيها، ولتصبح لاحقاً جامعة الذيد. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة تفقد صباح أمس مشروع مباني سكن أساتذة وموظفي جامعة الشارقة، حيث اطلع سموه على نموذج لأحد المباني الذي يضم 4 وحدات سكنية. رافق سموه خلال زيارته الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ورؤساء المجالس البلدية في المنطقة الوسطى، وعدد من أعيان المنطقة.