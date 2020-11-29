«أبوظبي للتنمية» يمـوّل مشـروعاً للإسكـان في ألبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

قدم صندوق أبوظبي للتنمية منحة لجمهورية ألبانيا قدرها 257 مليون درهم (70 مليون دولار أميركي) تم تخصيصها من قبل حكومة دولة الإمارات لتمويل تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مقاطعة دوريس الألبانية، وذلك كجزء من جهود إعادة التطوير المدني والبنى التحتية لواحد من أهم المراكز الاقتصادية الرائدة في البلاد التي تعرضت لأضرار جسيمة من سلسلة من الزلازل التي ضربت البلاد مؤخراً.

ووقع المذكرة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أربين أحمد تاج، وزير الدولة لشؤون إعادة الإعمار في ألبانيا، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأكد السويدي أن المساهمة في تمويل هذا المشروع الحيوي تعكس النهج والقيم الأساسية لصندوق أبوظبي للتنمية ودولة الإمارات في تقديم الدعم ومساعدة الشعوب لتحقيق أهدافها التنموية، وأضاف: تشكل المنحة التي تأتي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطوة ليست بجديدة على الإمارات قيادةً وشعباً، واستكمالاً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب اللَّه ثراه».

تعد مقاطعة دوريس موطناً لثاني أكبر مدينة في ألبانيا والتي تحتضن ميناء دوريس، أحد أكبر مراكز النقل والشحن والخدمات اللوجستية على البحر الأدرياتيكي الذي يربط ألبانيا بأوروبا الغربية. وتعرضت مقاطعة دوريس لزلزالين في عام 2019، بما في ذلك أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ أكثر من 30 عاماً قبل أشهر فقط من انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً. وسيوفر المشروع الجديد المساكن لآلاف السكان المحليين الذين تضرروا نتيجة لتلك الزلازل.

شراكة استراتيجية

وأشاد معالي أربين أحمد تاج، وزير الدولة لشؤون إعادة الإعمار في ألبانيا، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأضاف: «ترتبط ألبانيا ودولة الإمارات بعلاقات وطيدة وشراكة استراتيجية راسخة تستند على التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات، كما نفخر بشراكتنا التاريخية مع صندوق أبوظبي للتنمية الحافل بمشاريع تنموية اقتصادية تم تمويلها من قبل الصندوق ساهمت بشكل إيجابي في نمو اقتصادنا الوطني». كما أضاف: «لقد تأثرت عملية إعادة تطوير مقاطعة دوريس بالجائحة العالمية بشكل كبير، ولا شك أن هذه المبادرة ستساهم في تسريع التعافي الاقتصادي المستدام».

الرابع

سيعمل صندوق أبوظبي للتنمية على إدارة المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي لتنفيذ مشروع الإسكان في مقاطعة دوريس الألبانية بالتعاون الوثيق مع الحكومة الألبانية والجهات المعنية للعمل على الخطط الرئيسة للمشروع والتصميمات، بالإضافة إلى مراقبة برامج التطوير والإشراف عليها لضمان توافق تطوير المشروع مع معايير الجودة العالمية ومعايير البيئة والسلامة.

يعد مشروع تطوير الإسكان في مقاطعة دوريس رابع مشروع للبنية التحتية يتم تمويله من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في ألبانيا. حيث قام الصندوق منذ عام 2011 بتمويل عدة مشاريع تصل قيمتها إلى 424 مليون درهم إماراتي (115 مليون دولار أميركي) شملت قطاعات اقتصادية متنوعة، من أبرزها مشروع تطوير نهر تيرانا والبوليفارد الشمالي بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق تيرانا- الباسان. وقد ساهمت تلك المشاريع في دعم استراتيجية تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي في ألبانيا.