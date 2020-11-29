القائم بالأعمال يشارك في تهنئة حكومة تركمانستان

عشق آباد (وام)

وجه عبد العزيز الهاشمي القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى تركمانستان، التهنئة للحكومة التركمانية بمناسبة مرور 25 عاماً للحياد الدائم لتركمانستان، وذلك من خلال لقاء عبر التلفزيون الرسمي للبلاد.

ونقل الهاشمي، خلال اللقاء، تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيادة وشعب تركمانستان في هذه المناسبة.

وأكد الهاشمي قوة العلاقة بين دولة الإمارات وتركمانستان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من الدول التي دعمت وصوتت لصالح تركمانستان لنيلها صفة الحياد الدائم في الأمم المتحدة عام 1995، كما تحتفل وتشارك البعثة كل عام بعيد الحياد الدائم لتركمانستان.

وقال الهاشمي: «إن ذكرى الحياد الدائم لتركمانستان، يوم مهم ليس بالنسبة لتركمانستان فحسب بل بالنسبة لنا جميعاً، حيث تعد حيادية تركمانستان تجسيداً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والدبلوماسية، كما أنها تتضمن تجربة بناءة في حوار السلام بما يحقق الاستقرار والتعايش ويعزز الشراكة الدولية».

وأضاف: «كان لمبادرات تركمانستان دور مهم في تعزيز مجالات مهمة، مثل حفظ السلام والأمن والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي، وتعزيز الطاقة، وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، ورفد قدرات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وتعميق العلاقات الإنسانية، وغيرها من المجالات».