«المشاورات السياسية» بين الإمارات وأفغانستان تبحث تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة خارجية جمهورية أفغانستان، التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

ترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس الجانب الأفغاني ميرويس ناب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وتم خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة كوفيد-19، وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في الحد من آثار الجائحة.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها، وناقش الطرفان آخر التطورات في محادثات السلام الأفغانية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.