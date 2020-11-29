جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعين رئيساً لها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، عن تعيين البروفيسور الدكتور إريك زينغ، الأكاديمي الرائد عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي، رئيساً لها. وفيما تستعد الجامعة لاستقبال الدفعة الأولى من طلابها في شهر يناير من العام المقبل، سيتولى البروفيسور الدكتور زينغ إدارة الجامعة لتعزيز مكانتها كمؤسسة علمية رائدة في مجال تعليم وبحوث الذكاء الاصطناعي. وسيتسلم الدكتور زينغ مسؤولياته من البروفيسور السير مايكل برادي، الذي تولى مهمة الرئيس المؤقت للجامعة منذ أكتوبر 2019 والذي سيستمر في مهامه عضواً في مجلس أمناء الجامعة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يسرنا تعيين البروفيسور الدكتور زينغ رئيساً لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، خاصةً وأنه يعد من أهم الخبراء الأكاديميين في هذا المجال، كما أنه رائد أعمال استثنائي يدرك الإمكانات الكبيرة للتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، ونحن على ثقة بأن خبراته ستسهم في تقديم قيمة كبيرة للجامعة ولطموحاتنا في هذا المجال».

وأضاف: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تسعى الجامعة إلى التركيز على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وتحت إشراف البروفيسور الدكتور زينغ ستعمل الجامعة على تسريع هذه الجهود من خلال تطوير الكفاءات البشرية والتركيز على البحوث وإبرام شراكات نوعية، مما يساهم في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات وغيرها من الدول».

ويعد البروفيسور الدكتور زينغ أحد أبرز أساتذة علوم الكمبيوتر حول العالم، وينضم إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قادماً من جامعة كارنيغي ميلون في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان رئيساً مشاركاً لقسم أبحاث تعلم الآلة التابع لكلية علوم الكمبيوتر في الجامعة. ويعتبر البروفيسور الدكتور زينغ الرئيس المؤسس لمركز تعلم الآلة والصحة في جامعة كارنيغي ميلون والمركز الطبي بجامعة بيتسبرغ. وأمضى فترة في منصب أستاذ مساعد زائر في جامعة ستانفورد، وأستاذ بحوث زائر في شركة فيسبوك.

وإلى جانب كونه شخصية رفيعة في مجتمع الذكاء الاصطناعي وحاصل على العديد من الجوائز في هذا المجال، نال البروفيسور الدكتور زينغ مؤخراً جائزة كارنيغي للعلوم عن عام 2019 وعضوية الزمالة في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) وفي جمعية النهوض بالذكاء الاصطناعي (AAAI)، وعضوية مجلس إدارة الجمعية الدولية لتعلم الآلة.

وخلال مسيرته المهنية الأكاديمية، قام البروفيسور الدكتور زينغ بتأليف أو المساهمة في أكثر من 370 دراسة وتقريراً بحثياً معتمداً. وتم اقتباس أبحاثه أكثر من 35 ألف مرة في مجموعة من الأبحاث والدراسات التي أجراها أكاديميون آخرون. وتتضمن مجالات اهتمامه البحثية: تطوير تعلم الآلة، والمنهجيات الإحصائية، والنظم الحسابية واسعة النطاق، والهندسة المعمارية. وتركز أبحاثه على تقديم حلول للمشكلات في مجالات التعلم الآلي والتفكير والاستنتاج، وصناعة القرارات في عوالم محتملة بالغة التعقيد ومتعددة الأطر والنماذج وتتصف بالديناميكية ضمن النظم الاصطناعية والبيولوجية والاجتماعية.