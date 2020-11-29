حاكم الفجيرة: نماذج خالدة للأجيال القادمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الدول لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها، ولا تنهض الأمم إلا بتضحيات رجالها، وللسلام ثمنٌ كبير يدفعه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونحن في هذا اليوم الأغر نستذكر بطولات رجالنا الأكفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل وطن يليق بحجم تضحياتهم.

وقال سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن: حمل شهداء الإمارات الأبرار مسؤولية الدفاع والذود عن الوطن، وقدموا أرواحهم رخيصة، وهم صامدون على خطوط الدفاع الأولى، يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في سبيل دينهم ووطنهم، فحافظوا على مكتسبات الاتحاد ببطولاتهم وإنجازاتهم في ميادين العز والشرف وإعلاء كلمة الحق.

وأضاف سموه: نحتفي بها بشهدائنا ونفتخر بأبنائنا الذين هبّوا لنداء الوطن، وكانوا عوناً وسنداً لإخوتهم فكانوا مثالاً ونماذج خالدة ومنارةَ هدىً للأجيال القادمة من أبناء الإمارات بما قدموه في سبيل الحق والواجب الإنساني.

وقال سموه، إننا نجدد العهد والولاء بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانتهاج قيم الاتحاد التي غرسها مؤسّسوه في لبنة وطننا الغالي، وفي نفوس شعبنا، مدنيين وعسكريين، من أجل الحفاظ على الترابط الوثيق بين أبنائنا ضد الطامعين والمعتدين.