حاكم أم القيوين: في صدارة التاريخ الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن يوم الشهيد يوم من أيام الوطن الخالدة نستذكر جميعاً قيادة وشعباً شهداء الوطن البواسل الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن منذ الثلاثين من نوفمبر من عام 1971 دفاعاً عن ترابه وأمنه واستقراره، وليبقى شهداؤنا في صدارة صفحات التاريخ الوطني وفي قلوبنا جميعاً نستمد منهم أمثلة الشجاعة لرفعة الوطن الغالي وتقديم التضحيات.

وقال سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، إن استذكارنا ليوم الشهيد إنما هو تأكيد على صدق الانتماء وروح التضحيات التي يتميز بها شعب الإمارات وأبناء القوات المسلحة بسطاً للحق وإحقاقاً له.

وأكد سموه، لقد جسدت قيادتنا الوطنية منذ تأسيس الاتحاد التعاضد الوطني لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية التي أصبحت اليوم إحدى السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة، وأكدت عليها مبادئ الوفاء والعزة و الكرامة مستلهمين منهم دروس العزم والذود عن الوطن وقت الأزمات، والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم في إطار التزاماتهم وواجباتهم تجاه وطنهم. ووجه سموه تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن الأبرار، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويلهمنا وأسرهم الكريمة الصبر والسلوان.