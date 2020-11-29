عبدالله بن سالم: لبوا نداء الواجب

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن يوم الشهيد هو يوم وطني نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات جنودنا البواسل الذين قدموا أروع صور الوفاء مقدمين أغلى ما يملكون دفاعاً عن وطنهم وذوداً عن حياضه ملبين نداء الواجب لردع الظلم ورفع راية الحق.

وأكد سموه أن التضحية لأجل الوطن هي أسمى التضحيات وأغلاها، وفي يوم الشهيد نستذكر مآثر وتضحيات رجال الوطن المخلصين من القوات المسلحة والقطاعات العسكرية والشرطية الذين سطروا أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام في الدفاع عن الوطن ومكتسباته ونصرة المظلوم ومساعدة الأشقاء ورد الحق لأهله. وأضاف سموه «تحتفي دولة الإمارات بذكرى الشهيد وهي تمثل القيم التي تسعى لترسيخها في أبنائها من قيم الولاء والمواطنة والتضحية والإقدام، وتعريف الأجيال القادمة بأن بناء الأوطان وتعميرها يكون ببناء الإنسان وبالتضحيات التي قدمها أبناء الوطن داخل الدولة أو خارجها لتكون راية الإمارات دائماً خفاقة». وابتهل سموه بالدعاء للمولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويتقبلهم في الشهداء والصالحين.