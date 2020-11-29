عمار النعيمي: لن ننسى شهداءنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أنه بكل مشاعر الفخر والاعتزاز نحتفل اليوم بذكرى غالية وعزيزة علينا، وملحمة إماراتية فريدة وهي «يوم الشهيد»، الذي هو يوم للوطن وصفحة ناصعة في تاريخ أمتنا.

وقال سموه -في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن- إن أبناء الإمارات على مرّ التاريخ وتعاقب الأجيال سطروا بدمائهم أسمى معاني وقيم الولاء والانتماء، والتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن وكرامة الأمة، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل مستقبله، مستلهمين رؤية ونهج القائد الخالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأكد أن الاحتفاء بـ«يوم الشهيد» يجسد فخرنا بقيادتنا الرشيدة على وفائها وإخلاصها لأبنائها.

وختم سموه قائلاً «يوم الشهيد يؤكد أن الإمارات وقيادتها لن تنسى شهداءها الأبرار وذكراهم العطرة وبطولاتهم التي سطروها بدمائهم النقية وأرواحهم الطاهرة، حفظ الله شعبنا، ورحم شهداءنا، وأدام الأمن والأمان على دولتنا.