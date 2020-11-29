محمد بن حمد: منارة تضيء طريق الأجيال

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن أرواح شهدائنا البواسل قناديل مضيئة في تاريخ الوطن، وأن دولة الإمارات تستذكر في هذا اليوم بطولات أبنائها الجسام، حين بذلوا الغالي والنفيس لرفع راية الوطن عالياً، وقدموا أرواحهم في سبيله.

وقال سموه -في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة يوم الشهيد- إن شهداء وطننا الغالي هم ذاكرته وذكرياته وهم فخره وسدّه المنيع ورمز قوته ومنعته.

وقال سموه ‏إن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية سنوية، تكرم شهداء الوطن وتستذكر بطولاتهم وتضحياتهم وإخلاصهم وولاءهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، فهم نبراس للحق ومنارة تضيء طريق الأجيال المتعاقبة نحو المستقبل المشرق.

وتابع: إن تخصيص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، إنما يأتي تعبيراً عن الاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار وما يمثلونه من قيم الشجاعة والإقدام والفداء، وتأكيداً أن الوطن لا ينسى أبداً أبناءه الذين يضحون دفاعاً عنه في ساحات العز والشرف ويعملون من أجل رفعته وعزته.