راشد المعلا: الولاء والانتماء الحقيقي

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، إنه في يوم الشهيد نستذكر بكل فخر واعتزاز وإكبار شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا تاريخاً خالداً لدولة الإمارات عنوانه الولاء والانتماء الحقيقي للوطن والتضحية في سبيله من خلال الملاحم البطولية التي سطروها في ساحات العز والكرامة لحماية أمنه واستقراره وصيانة المنجزات الوطنية وفق التوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة، واستطاع أبناء الإمارات البواسل أن يدمروا قوى الشر والعدوان التي كانت تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأكد سموه -في تصريح لمجلة درع الوطن- أنه وفي الإطار الإنساني ساهم أبناء الوطن في دعم الأشقاء في الظروف الطبيعية القهرية وفقاً لتوجيهات القيادة. وتابع سموه قائلاً «اليوم ونحن نستذكر بطولات أبناء قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتهم نقف وقفة إجلال وتقدير لشهداء الوطن الأوفياء، متضرعين لله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه مع الصديقين والشهداء، وأن يحفظ أسرهم الكريمة».