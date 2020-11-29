طحنون بن محمد: الإمارات تنصر الحق وتعين الأشقاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في هذا اليوم الـ30 من نوفمبر من كل عام بذكرى «يوم الشهيد» والذي يعتبره أبناء الإمارات احتفالاً بقيم التضحية والفداء والحب والولاء للوطن وقيادته التي قدمت الغالي والنفيس لتبقى الإمارات عنواناً للأمن والسلام والإنسانية.

وقال سموه -في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن- إنه ومنذ قيام الاتحاد عام 1971 شرعت دولة الإمارات في بذل جهود عظيمة من أجل نصرة الحق وإعانة الأشقاء والأصدقاء من الكوارث الإنسانية وقدمت أثمن وأغلى ما تملكه وهو أرواح أبنائها الأبرار ونالت الإمارات وأبناؤها التقدير والاعتزاز من دول وشعوب العالم في نصرة الحق وإغاثة المستضعفين. وأكد سموه أن شعب وقيادة دولة الإمارات لم ولن ينسوا التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار، بل سنستمر بالاحتفاء بشجاعتهم وبسالتهم وعزيمتهم التي لا تقهر وستستمر الأجيال القادمة من أبناء الوطن بالاعتزاز والفخر والامتنان بما قدمه هؤلاء البواسل من تضحيات في سبيل الوطن والقيم الإنسانية، كما أن هذه التضحيات ستظل نموذجاً لتعزيز قيم العطاء والتضحية في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي لدى الأجيال القادمة، وإلهاماً لهم في الذود عنه ليساهموا مع إخوانهم في جميع الميادين في رفع راية الوطن عالية خفاقة.

واستذكر سموه بكل فخر واعتزاز المواقف الوطنية النبيلة لأسر الشهداء الذين قدموا أروع الأمثلة في الثبات والصبر والاعتزاز بما قدمه أبناؤهم الأبرار من تضحيات في سبيل الوطن، كما أنهم أثبتوا للعالم أجمع قوة وحصانة هذا الوطن الغالي وتماسك شعبه في مواجهة التحديات المختلفة.

ووجه سموه تحية إجلال لأرواح أبنائنا الشهداء، وتحية تقدير واعتزاز لأمهات شهدائنا وآبائهم وذويهم، وتحية فخر بالمواقف الوطنية التي عبر عنها المواطنون والمقيمون ودعمهم ومساندتهم لذوي الشهداء، وتحية شكر وامتنان لأبطال قواتنا المسلحة الذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل الذود عن مصالح الوطن ومكتسبات شعبه.