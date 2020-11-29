نهيان بن زايد: رصعوا لوحة الكرامة بتضحياتهم

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن شهداء الوطن الأبرار رصعوا لوحة الكرامة بتضحياتهم وقدموا حياتهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن مكتسباته وسيادته وكرامة أهلهم.

وقال سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: أسمى آيات العز والمجد والفخر والرفعة والرقي إلى روح الشهداء الأبرار الذين رصعوا لوحة الكرامة بتضحياتهم وقدموا حياتهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن مكتسباته وسيادته وكرامة أهلهم، وسجلوا ببطولاتهم أعلى مراتب الشرف بوقفة اعتزاز وافتخار لتبقى راية الإمارات خفاقة في الآفاق ترفرف في آفاق المجد لتنشر المحبة والسلام وتعلو فوق رايات الظلام والتطرف والإرهاب. وأضاف سموه: في هذا اليوم نتذكر أبناءنا البواسل الذين روّوا ساحات القتال بدمائهم، ليزهر وطننا الحبيب بأزكى البراعم لصناعة المستقبل ومن أجل تحقيق مسيرة التقدم والنهضة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ويعمل على حمايتها والحفاظ على تطويرها وازدهارها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سموه في ختام كلمته أن شهداءنا ضربوا باستشهادهم أروع الأمثلة لقواتنا المسلحة الباسلة، فلهم منا كل الدعاء وكل الإجلال ولأسرهم كل آيات التقدير والعرفان باستشهاد أبنائهم.