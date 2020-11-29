أحمد بن حميد: صفحة من صفحات العز

عجمان (وام)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن شهداءنا الأبرار سطروا صفحة مضيئة من صفحات العز والمجد والافتخار بالمواطن الإماراتي، وعززت تضحياتهم من الهوية الوطنية وجسدت التطلعات نحو مستقبل آمن وواعد متسم بالسلام.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: إن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة لتخليد بطولات أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لوطنهم الغالي ودفاعاً عن مقدراته ومكتسباته، لافتاً إلى أن تضحياتهم تعد مثالاً حياً يتم تدريسه للشباب والأطفال عن حب الوطن والولاء والانتماء له وبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء رايته.

وأضاف أن بطولات شهداء الإمارات الأبرار محل تقدير القيادة الرشيدة والحكومة وجميع أبناء شعب الإمارات، الذين يقفون جميعاً وقفة إجلال وإكبار لهؤلاء الشهداء، الذين ارتقوا إلى قمم شامخة من المجد والعزة.