سلطان بن خليفة: إرث أصيل

أبوظبي (وام)‏

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية نستذكر فيها قيادة وشعباً عطاء وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم ودماءهم الغالية من أجل الوطن ورفعته وعلو شأنه بين الدول.

وأضاف سموه: «إن قيم التضحية تمثل إرثاً أصيلاً استمده الوطن من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واقتفاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبراً للفخر بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن».