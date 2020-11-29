خليفة بن محمد: شموخ المفاخر

أبوظبي (وام)‏

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن الشهادة من أجل الوطن، دليلٌ على شموخ المفاخر وملاحم التضحية، وعدم التخلّي عن الواجبات السامية، وتحمّل أعباء المسؤولية في سبيل رفعة الوطن والسلام.

وقال: إن المآثر لا يصنعها إلا الأوفياء أصحاب الشرف والفخر والعنفوان، وبدمائهم الزكية يتأنّق الوطن ببطولات قوافل شهداء الإمارات الذين رابطوا ولم ينحنوا إلا لتراب هذا الوطن الغالي. وأضاف: يوم الشهيد لا يشبه بقية الأيام، فهو مواطئ الشرف والإيثار والكرامة، وكل الصفات والمحامد الأثيرة التي ارتبطت بأبناء زايد الكرام الذين وقفوا ببسالة خالدة، تاقوا إلى وهب حيواتهم، وسكبوا دماءهم بحراً متدفقاً على أديم الثرى مبذولة لعز الوطن، نتعلّم منها دروساً وخلاصات عزة الأرض ومعاني الفداء والشهامة.