سيف بن زايد: الشهداء فخر الأمم

أبوظبي (وام)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الشهداء هم فخر الأمم، بما يمثلونه من أسمى معاني التضحية والوفاء، والإمارات تستذكر في يوم الشهيد تضحيات من بذلوا دماءهم وأرواحهم، لتقف كل عامٍ تقديراً ووفاءً ودعاءً، لهؤلاء الشهداء البررة من أبنائها الكرام، الذين لبوا نداء الوطن في ميادين الحق والواجب، فارتقوا خالدين في عليين بإذن الله، وحاضرين في وجدان الأجيال وذاكرتهم.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد» أن «يوم الشهيد يومٌ وطني، تعبّر فيه الإمارات قيادةً وشعباً، عن إجلالها لتضحيات هذه الكوكبة من أبنائها، الغائبين بأجسادهم والحاضرين في نفوسنا دوماً، فهم قدوةٌ للأجيال في البذل والتضحية والانتماء لأرض الإمارات الغالية».

وأكد أنه يوم تخليدٍ لذاكرة الوطن، التي سطّرت فيها تضحيات أبنائه البواسل، فصولاً ناصعة، في سبيل واجباتهم الوطنية والإنسانية، لتبقى راية الإمارات خفاقة عالية وتستمر مسيرتها المظفرة بالعز والكرامة.

وقال سموه: «رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وجزى الله أهليهم وذويهم خير الجزاء، ونصر الله جنودنا دوماً في كل الميادين، لتبقى الإمارات واحة للسلام، قويةً ومنيعةً ترد كيد المعتدين».