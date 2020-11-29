منصور بن محمد: ثابتون على العهد

دبي (وام)‏

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن مسيرة الوطن نحو العُلا تتعزز يوماً بعد يوم بعطاء أبنائه الذين لا يبخلون ببذل الغالي والنفيس في سبيل أن يظل دائماً في رفعة وتقدم وازدهار، وأن أبناء الإمارات أظهروا في كافة المواقف أنهم ثابتون على العهد بأن تكون مصلحة الوطن دائماً متقدمة على مصلحة الفرد، وأن تكون تضحياتهم حصناً يصون على وطننا الغالي عزته وكرامته في كل حين.

وأوضح سموه - في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد - أن شهداء الإمارات الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في ميادين الشرف قدموا برهاناً أكيداً لا يدانيه شك على أن الولاء والانتماء إلى الوطن قيم راسخة في وجدان أبطال سارعوا للجود بأرواحهم ودمائهم الزكية فداءً للوطن وأهله، وحفاظاً على سيادته وهيبته، وتأكيدا لمكانته الرفيعة بين الأمم والشعوب، لتظل ذكراهم العطرة حافزاً على مزيد من العطاء ودافعاً لكل إماراتي وإماراتية على أن يكونوا دائماً على أتم استعداد لتلبية نداء الواجب في كافة الأوقات، وضمن مختلف المواقع ومع تنوع المهام والمسؤوليات.