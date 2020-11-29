أحمد جمعة الزعابي: خالدون في قلوبنا

أبوظبي (‏وام)

أكد معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أن شهداء الإمارات ضربوا المَثل الأعلى في حب الوطن وإعلاء رايته.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إن الشهداء جسدوا أبهى صور الانتماء والولاء والانتصار لنداء الواجب والذود عن الحقّ.

وتابع: نستحضر بكلّ اعتزاز بطولات شهدائنا البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم ووهبوا حياتهم فداءً للوطن، وحمايةً لسيادته، رافعين أسمى آيات العرفان والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوجيهه الكريم بتخصيص الثلاثين من نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد.

والتحية في هذا اليوم نبعثها لجنود وضباط وقادة قواتنا المُسلّحة، وأجهزتنا الأمنية كافّة، والمرابطين في ميادين الشرف حمايةً للوطن ودفاعاً عنه، ولأبناء وبنات وطننا في ساحات البذل والعطاء وميادين الواجب كافّة، والتقدير كذلك لأسر الشهداء الذين أهدوا الإمارات شموعاً تُضيء دربها، وبقوا خالدين في قلوبنا، مقدرين الرعاية الكريمة والعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة لأُسر الشهداء وأبنائهم.