حمد الرميثي: نستمد منهم العزم والقوة

أبوظبي (وام)

قال معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، إن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام، يمثل واحداً من أمجد المناسبات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم الشهيد الذي يتم فيه إحياء ذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للإمارات، من أجل جعل رايتها خفاقة عالية في ميادين الحق والواجب والشرف.

وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد وجهها عبر مجلة درع الوطن: «ستظل تضحيات الشهداء الأبرار الشعلة التي تضيء لنا ولأبناء الوطن جميعاً الطريق، وترسخ لديهم قيم الولاء والانتماء والوفاء والعمل الصادق من أجل رفعة الإمارات وإعلاء شأنها بين الأمم والشعوب، لقد سطروا بدمائهم الطاهرة صفحة مضيئة في ذاكرة وطننا الخالدة، وستظل مبعث فخر لأبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة، يستمدون منها العزم والإرادة والقوة لمواجهة أي تحديات مهما كان مصدرها، واضعين نصب أعينهم أن الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله واجب مقدس وشرف لا يضاهيه شرف». وأوضح أن يوم الشهيد الذي تتوحد فيه المشاعر بين قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي، وتتعمق فيه الروح الوطنية هو تجسيد واضح لبيتنا المتوحد والقوي والمتماسك، الذي يعتبر كلمة السر وراء ما حققته الإمارات من نجاحات، وما تتطلع إليه من طموحات في المستقبل، متسلحة في ذلك بإرادة قوية وعزيمة صادقة، تستمدها من تضحيات شهداء الوطن .

ولفت إلى أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستسجل بأحرف من نور في تاريخ أمتينا العربية والإسلامية، لأنها تجسد مبادئ الإمارات الوفية في التضامن مع الأشقاء والزود عن الكرامة والسيادة العربية.