سعيد بن محمد: إعلاء قيم التضحية

العين (وام)‏

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، أن الاحتفال بيوم الشهيد في 30 نوفمبر من كل عام هو مناسبة تشعرنا بالفخر والاعتزاز بأبناء الإمارات الأوفياء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن وسيادة وطننا الغالي ونصرة للأشقاء والأصدقاء وإغاثة للمتضررين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال، في كلمة له بهذه المناسبة، إن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يؤكد مكانة الشهداء في قلب قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات، وحرصهم الدائم على مؤازرة أسرهم وتلمس احتياجاتهم، وهو ما يعكس العلاقة المتينة بين أبناء الوطن وقيادته. وأشار إلى أن «يوم الشهيد»هو مناسبة لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن لجيل الشباب القادم، ولتكون لهم نبراساً يستلهمون منه قيم البذل والعطاء.