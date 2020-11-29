صقر غباش: نموذج مُشرف وقُدوة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنَّ يوم الشهيد من أغلى المناسبات الوطنية العزيزة على كل مواطن، مضيفاً: تتملكنا مشاعر الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء راية الحق، والمبادئ الوطنية الأصيلة التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وعلى هذا الهدى، تتواصل مسيرة الولاء الوطني، وتتعاظم إنجازات التطور بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أوجّه تحية إجلال وإكبارٍ لشهداء الوطن. كما وجه تحية احترام وتقدير لأمهات الشهداء وآبائهم وأولادهم وزوجاتهم وذويهم، مؤكداً أن أهل الشهداء هم أهل كل مواطن على أرض الإمارات.