محمد بن خليفة: يوم الشموخ والعزة

أبوظبي (وام)‏

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم الشهيد يوم الشموخ والعزة ومناسبة وطنية تعبر فيها الإمارات قيادة وشعباً عن تقديرها لعطاء وتضحيات شهدائها الأبطال وتعكس معاني الوفاء وحب الوطن، وأن بطولات الشهداء البواسل الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على رفعة وأمن وكرامة الإمارات ستبقى خالدة وباقية في ذاكرة الوطن وحاضرة في قلوب وعقول أبنائه.

وقال سموه إن أبناء الإمارات لم يبخلوا بأرواحهم داخل الوطن وخارجه وفي الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة من أجل إحقاق الحق ولكي تظل الإمارات بقيادة الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قوية بوحدتها، عظيمة بشعبها، فخورة بقيمها ووفية لمبادئها. ووجه سموه تحية إجلال وإعزاز إلى أمهات الشهداء اللواتي يجسدن نموذجاً للتضحية والوفاء وغرزن في نفوس أبنائهم مفاهيم الشجاعة وحب الوطن. ونعاهد الشهداء أن نواصل رسالتهم الإنسانية النبيلة للدفاع عن استقرار بلدنا ووحدته وعزته وبناء غد مشرق لأجيال المستقبل والحفاظ على مقدرات دولتنا ومواردها.