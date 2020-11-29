راشد النعيمي: حصن الاتحاد المتين

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الإمارات قيادة وشعباً تفخر بأبنائها المخلصين الذين مضوا لدرب الخلود دفاعاً عن تراب بلادهم فكانوا للاتحاد حصنه المتين ودرعه العتيد.

وقال إن دولتنا لا تنسى أبناءها فقيادتنا الرشيدة وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اعتمدت 30 نوفمبر من كل عام ليكون يوماً للشهيد تكريماً لجنود الوطن الأوفياء وعرفاناً بالجميل لتضحياتهم».

وأضاف: أن ذوي الشهداء أمانة ورعايتهم واجب ومسؤولية وعليهم أن يفخروا أبد الدهر بعطاء الشهداء.