أبناء الشهيد مبارك الخييلي: مناسبة غالية لتخليد بطولات الشهداء

محمد البلوشي (العين)

قال أبناء الشهيد مبارك الخييلي بمدينة العين: إن يوم الشهيد مناسبة سنوية تؤكد تكاتف أبناء الإمارات خلف القيادة الرشيدة، في هذه المناسبة يجدد أبناء الوطن العهد على صون ذكرى شهدائنا الأبرار التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، مقتدين ببطولاتهم المشرّفة في ميادين الشرف والبسالة دفاعاً عن الاتحاد باعتباره فرضاً مقدساً علينا جميعاً، مستلهمين من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس المتينة لبناء اتحاد منيع يحقق تطلعات أبناء الوطن في بناء مستقبل مشرق ترفرف فوقه راية الإمارات عاليةً خفاقة، بتضحيات وبطولات وعزيمة أبناء الإمارات الأوفياء.

وقال سيف مبارك الخييلي: إن يوم الشهيد ذكرى وطنية تكرم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة شهداء الوطن المخلصين الذين استشهدوا من أجل رفع رايته. وهو يوم فرح وفخر لنا ولشعب الإمارات على ما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات، والشهداء هم معنا يوما بيوم، لم يغيبوا عنا ونذكرهم بالخير ونقدر جهودهم على الدوام.

وأشار دويس مبارك الخييلي: لقد سطر شهداؤنا الأبرار صفحات مضيئة من المجد والعز والبطولات التي تعد محل تقدير القيادة الرشيدة والحكومة، وجميع أبناء شعب الإمارات الذين يقفون جميعا وقفة إجلال وإكبار لهؤلاء الشهداء الذين دافعوا عن الوطن ورايته الخفاقة.