والد الشهيد محمد العبدولي: لدي 3 أبناء وكلهم فداء للوطن

فهد بوهندي (الفجيرة)

أعرب راشد العبدولي، والد الشهيد محمد العبدولي عن فخره بولده الشهيد واعتزازه بتضحيته بروحه فداء للإمارات، التي تحرص كل الحرص على شعبها وأبنائها.

وقال: «رحم الله شهداء الوطن أجمعين، إنهم قائمة الشرف العظيمة التي يفتخر بها كل فرد على هذه الأرض، فخورون جداً بإخوتنا وأبنائنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة وطنهم وحمايته من كل طامع، وقد أصبح يوم الشهيد رمزاً يعتز به مجتمع الإمارات بكل فئاته، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء، ويعتبر رمزاً لتضحية أبناء الإمارات وبطولاتهم».

وأضاف: أن «تضحية أبنائنا هي خير برهان على أن شبابنا عظماء وأبطال، وقد قدموا حياتهم في سبيل حماية أرضهم ووطنهم وإخوتهم وأهليهم، إننا فخورون حقاً بهذه الصور العظيمة من العطاء والتضحية، وأود أن أوجه رسالة شكر باسمي وباسم كل مواطن إلى قواتنا المسلحة، درع الوطن الحصين الذي كان ولا يزال يحافظ على أمننا ومكتسبات دولتنا الإمارات، وبهذه المناسبة أجدد عهدي وولائي لوطني ولقيادتنا الرشيدة، وأجعل نفسي وأبنائي الثلاثة الآخرين فداء للوطن ورهن إشارته، ونسأل الله العظيم أن يتقبل جميع أبنائنا الشهداء، ويلْهم أهلهم وذويهم الصبر، ويربط على قلوبهم، ويسكن شهداءنا الفردوس الأعلى».