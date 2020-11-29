زوجة الشهيد محمد علي البستكي: أبنائي محاطون بعناية قيادتنا

خلفان النقبي (أبوظبي)

قالت نورة حسن الحوسني زوجة الشهيد محمد علي البستكي: رحل زوجي ليكتب مع الشهداء بكلمات من نور تاريخ وطننا، مضيفة أن مهمتها حالياً تتركز في العمل بإخلاص من أجل غرس المبادئ التي استشهد من أجلها في أبنائه وزرع روح العطاء ومحبة الوطن فيهم، بل وغرس حب التطوع من أجل الوطن في نفوسهم. وأضافت: مهمتي تربية أولاده بما يليق بهم كأبناء لرجل ضحى بروحه رخيصة في سبيل المبادئ الوطنية والإنسانية. وتابعت: إنني وأبنائي محاطون بقيادة وطنية آلت على نفسها إلا أن تكون تلك المحبة الأبوية التي نحتاجها، ويحتاجها كل ذوي الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن، فكانوا أمثولة في الوفاء والإخلاص، ورمزاً للشرف والكرامة الوطنية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. وقالت الحوسني: أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، التي ما عهدنا فيها سوى محبة الوطن والسهر على راحة أبنائه، منوهة إلى الدور الرائع والبناء الذي يضطلع به مكتب شؤون أسر الشهداء، الذي رافق الأسرة منذ استشهاد زوجها، ولا سيما في فترة جائحة كورونا.