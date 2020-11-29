«واحة الكرامة».. قصص الخلود

ناصر الجابري (أبوظبي)

تجسد واحة الكرامة تضحيات شهداء الوطن البواسل، الذين قدموا أرواحهم في الدفاع عن الوطن ونصرة قضاياه، وسطروا أروع الملاحم البطولية في ميادين العز والشرف، فأصبحوا منارات للشرف والبسالة تتلألأ بنور البطولة والتضحية

تسرد «واحة الكرامة»، عبر ما تتضمنه من أجنحة متنوعة، قصة شهداء الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتخلد ذكراهم، وتروي بطولاتهم لمختلف الأجيال.

كما تحكي عن شجاعتهم ومآثرهم ومواقفهم المحفورة في ذاكرة الوطن، لتؤكد أن أبناء الإمارات أوفياء للشهداء، وسيظلون يستذكرون ويروون حكايات أبناء الوطن الأبرار. جاء تأسيس واحة الكرامة، انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وانطلاقاً من رؤيته الفذة، بتخليد ذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة تأدية للواجب الوطني، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء الواحة، التي تم افتتاحها رسمياً في 30 نوفمبر 2016، كصرح يجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بالبطولات المشرفة لشهداء الوطن، وعرفاناً لما قدموه من تضحيات وبذل، في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وكرامته، وحمايةً لمكتسباته ومنجزاته. وتم اعتماد اسم «واحة الكرامة» من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مساع لربط الحاضر بالماضي، في إشارة إلى الارتباط الوثيق بالماضي الذي يتسم بالأصالة، واستحضاره بشكل منفرد عن المعتاد، حيث تأتي كلمة «واحة» في المقدمة ارتكازاً من البيئة السائدة في الإمارات التي كانت في الماضي عبارة عن واحات خضراء تجري من خلالها الأفلاج، ودمجها بمسمى رفيع «الكرامة»، تكريماً لأرواح جادت بالعطاء، فاستحقت أفضل التكريم. وتقع واحة الكرامة في منطقة حيوية مقابل جامع الشيخ زايد الكبير من ناحية الشرق، ويحدها من الجهة الأخرى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، ويتولى مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي إدارة واحة الكرامة والإشراف عليها ومتابعة الخطط والبرامج اللازمة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، لإبراز المعلم الوطني، حيث تُعد واحة الكرامة الوجهة الأمثل التي تعنى بتعريف الجمهور بالشهداء من خلال التجوال في أرجائها، واكتشاف القصص البطولية خلف استشهاد بواسل الإمارات.

دلالات

نظراً للتصميم العمراني الذي تتسم به واحة الكرامة، فازت الواحة بجائزة فن العمارة الأميركية لعام 2017، عن فئة العمران الثقافي، ما يضفي على الواحة بعداً معمارياً عالمياً، لكونها أصبحت من المعالم المعمارية المتميزة التي أنجزت، واختيرت واحة الكرامة للفوز بالجائزة العالمية من قبل لجنة تحكيم تضم 36 مختصاً وخبيراً، بينهم مهندسون معماريون مخضرمون، وجاء هذا الاختيار بعد دراسة تحليلية شملت تصميم الواحة الفريد الذي يجمع بين العراقة والحداثة، ودلالاتها الثقافية والاجتماعية والوطنية التي منحتها طابعاً خاصاً، لارتباطها بشهداء الإمارات الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

جناح الشرف

يعد جناح الشرف آخر محطات واحة الكرامة، والذي نقشت على يمينه سورة الفاتحة، ويغطى سقف الجناح بثمانية ألواح، سبعة منها ترمز إلى إمارات الدولة السبع، بينما يمثل اللوح الثامن شهداء الإمارات، وتم نقش جزء من سورة «آل عمران» في الألواح العليا للجناح، ويحتوي جناح الشرف على جميع أسماء الشهداء، منقوشة على ألواح شكلت من قطع هياكل الآليات الحربية التابعة للقوات المسلحة، استخدمت في مهمات سابقة، وتمت إعادة تدويرها بطريقة مبتكرة، حيث قطعت إلى أحجام متوسطة الحجم صهرت في دولة الإمارات، ومن ثم أرسلت إلى الصين وأستراليا، لتتم بقية أعمال نقش أسماء الشهداء بعد تشكيلها على هيئة ألواح. ويتميز جناح الشرف بوجود عمل تركيبي زجاجي يقع في منتصف الجناح، وهو عبارة عن 7 ألواح زجاجية شفافة يصل ارتفاعها إلى 346 سم، ترمز كل منها إلى الإمارات السبع، ونقش على جميع تلك الألواح قسم الولاء التابع للقوات المسلحة، بطريقة فنية جميلة، بحيث يستطيع الزائر قراءة القسم من جميع الجهات، وتحيط بالألواح بركة مياه دائرية تجري فيها المياه بطريقة هادئة ومتزنة.

ميدان الفخر

تشتمل الواحة على ميدان الفخر والتي تُعد المحطة الثانية، ويحتل المساحة الأكبر، والتي تبلغ حوالي 4000 متر مربع، ويحاط به من الأطراف كافة مدرجات تتسع إلى 1200 شخص، وتم استخدام الحجر الجيري الرملي في تغطية أرضية الميدان والمدرجات، ويتميز الميدان بوجود مساحة مائية انعكاسية تقع في المنتصف، تتخذ شكلاً دائرياً يصل عمقها إلى 2 مليمتر، حيث تجمع انعكاس كلٍ من نصب الشهيد وجامع الشيخ زايد الكبير الذي يقع في الجهة المقابلة لواحة الكرامة في صورة واحدة محاذية لنصب الشهيد لتعطي منظراً خلاباً. يوجد أيضاً شلال مائي جانبي يقع قبالة الشارع العام، يضفي جمالية ورونقاً لميدان الفخر، ويضفي عليه جواً من الهدوء والسلام.

نصب الشهيد

يشكل نصب الشهيد الجزء الأهم في واحة الكرامة، حيث يعتبر ثالث محطة من المحطات الخارجية للواحة، وقام بتصميمه الفنان البريطاني إدريس خان، حيث يتكون النصب من 31 لوحاً من الألواح المكسوة بالألومنيوم يستند كل منها على الآخر في دلالة تصويرية وفعلية ترمز إلى أسمى معاني الوحدة والتلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب. كما تتميز تلك الألواح بمنقوشات ومقتطفات شعرية وأقوال حكيمة لقادة دولة الإمارات، كتبت لتسطر بسالة وشهامة شهداء الوطن البواسل. وتمتزج الأبيات الشعرية والاقتباسات بمشاعر من الفخر والاعتزاز نقشت على جميع ألواح نصب الشهيد، منها مقتطفات شعرية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في اللوحين الأماميين للنصب، بينما تحمل بقية الألواح منقوشات لقصائد وأقوال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى جانب اقتباسات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي نهاية الألواح، يقع لوح أفقي تستند عليه الأعمدة كافة، يسمى لوح القسم، والذي يرمز إلى جنود الوطن، بحيث يعكس العلاقة التضامنية بين القيادة والشعب وحماة الوطن، كما يميز اللوح وجود قسم الولاء التابع للقوات المسلحة لدولة الإمارات، محفوراً على امتداده.

مركز الزوار

تضم واحة الكرامة مجموعة من الأقسام المتنوعة، حيث يعتبر مركز الزوار المحطة الأولى في واحة الكرامة، ويقدم تجربة تفاعلية متميزة تتضمن معلومات وافية، يستطيع من خلالها الزائر التعرف على كل المعلومات والحقائق المتعلقة بأقسام الواحة، من خلال التنقل بين صالات العرض في المركز. ويتكون المركز من 4 صالات عرض مختلفة، ويحتوي كل منها على أنشطة متنوعة، كما يضم سجل الزوار الذي من خلاله يستطيع الزائر التعبير عن مشاعره تجاه أبطال الوطن، والتعرف على أهم الشخصيات البارزة التي قامت بزيارة واحة الكرامة من شتى دول العالم. كما يتوافر في المركز ركن خاص لبيع الهدايا التذكارية التي يعود ريعها إلى هيئة الهلال الأحمر.