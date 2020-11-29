خليفة بن طحنون: محطة من محطات الشرف والمجد

أبوظبي (وام)

قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.. إن يوم الشهيد الذي يحييه الإماراتيون في الثلاثين من نوفمبر من كل عام هو محطة من محطات الشرف والمجد والعز في تاريخ ومسيرة بناء الاتحاد الشامخ، الذي رسخ بنيانه وقيمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» قبل نصف قرن تقريباً.

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم الشهيد.. إن شهداء الوطن الأبرار خالدون في ضمائرنا وقلوبنا، فلقد سطروا بدمائهم الزكية ملحمة عز ومجد وفخر لا يمحوها الزمان ولا تتجاهلها الأيام، مرسخين بتضحياتهم وبطولاتهم قيماً ومبادئ أصيلة، زرعها فينا منذ قيام الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الآباء المؤسسون.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن الأجيال القادمة ستظل تستذكر بطولات شهداء الوطن وتضحياتهم وتستلهم منهم أسمى معاني الوفاء والتضحية والعطاء والشجاعة والذود عن مصالح الوطن ومكتسباته وقيمه النبيلة.

وقال: إن ما قدمه الشهداء من تضحيات وما جسدوه من مواقف عظيمة ومشرفة يستحق أن يظل محفوراً خالداً في ذاكرة الأجيال، وأن يصبح منارة تنير لنا دروبنا ونحن نسعى لمجد أمتنا والذود عن حياض دولتنا الحبيبة، فلقد تحول هذا اليوم الوطني الشامخ إلى ذكرى سنوية مجيدة نجدد فيها العهد والوعد، ونعلن فيها الولاء والانتماء لقيادتنا ودولتنا ونشحذ الهمم لمواصلة مسيرتنا نحو القمة.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة بنيت وتأسست منذ نشأتها قبل نحو 50 عاماً على مبادئ السلام والتعايش السلمي والتسامح ونصرة المظلوم أينما كان لافتاً إلى أن بطولات جنود الإمارات البواسل وتضحيات شهدائها الأبرار إنما جاءت للدفاع عن هذه المبادئ وترسيخها.

وشدد على أن استحضار بطولات وتضحيات الشهداء واستذكارها والافتخار بها لن تنسينا الاحتفاء بمزيد من التقدير والاحترام والإجلال بأمهات الشهداء الأبطال اللواتي جسدن معاني التضحية والبذل والعطاء بأروع صوره وغرسن في نفوس أبنائهن حب الوطن فجادوا بدمائهم الزكية من أجله بمنتهى الكرم والسخاء.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان.. «في هذا اليوم نجدد الولاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.. داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، وأن يصبغ عليها نعمة الأمن والآمان لتواصل دورها الرائد والأساسي في الدفاع عن قيم الحق والعدالة والتسامح والقيم الإنسانية النبيلة في شتى بقاع الأرض.