أحمد الحميري: يضيئون دروب الأجيال

أبوظبي (وام)‏

أكد معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أن «يوم الشهيد» مناسبة مجيدة نستذكر خلالها معاني التضحية في سبيل رفعة الوطن وتحصين سيادته والدفاع عن ترابه، ونكرم الأبطال الذين بذلوا على مدى التاريخ أرواحهم ودماءهم ليظل الوطن آمناً مستقراً.

وقال: «سطر شهداؤنا الأبطال أروع قصص الإقدام والشجاعة وأجمل أمثلة الإرادة، مضحين بالغالي والنفيس في ساحات العزة والكرامة، فداء للوطن وللقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، لتدوم مآثر الشهداء وخصالهم نبراساً يضيء دروب الأجيال المتعاقبة ومصدر فخر لذويهم».