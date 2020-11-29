مغير الخييلي: نصروا الحق

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن يوم الشهيد مناسبة سنوية لنقف كلنا تحية إجلال وتقدير لتضحيات شهداء الوطن الأبطال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل نصرة الحق، والحفاظ على مكتسبات الوطن والعمل على أمنه ورفعته لتبقى رايته عالية شامخة.

وأضاف معاليه «نجدد فخرنا واعتزازنا ونستذكر المواقف التي خاضها رجال الوطن، ونخلد هذه الذكرى في وجداننا».

وأشار معاليه إلى قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل يوم 30 نوفمبر مناسبة وطنية لتكريم شهداء الوطن وغيره من المبادرات.