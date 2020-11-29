النائب العام للدولة: إعلاء راية العدل

أبوظبي (وام)



أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم الشهيد هذا اليوم المجيد هو مناسبة وطنية عظيمة، نقف فيها بإجلال أمام تضحيات أبناء دولة الإمارات في ميادين البطولة والشرف، الذين ضربوا أروع الأمثلة المشرفة في الشجاعة والإقدام لرفعة الوطن وحماية مقدراته ومنجزاته التاريخية، لتبقى تضحياتهم نبراساً ينير لنا وللأجيال القادمة درب البذل والعطاء تلبية لنداء الواجب، وفي سبيل نصرة الحق وإعلاء راية العدل.

وأكد، أن يوم الشهيد يعبر عن تلاحم القيادة الرشيدة وأبناء دولة الإمارات مع أسر شهداء الوطن وذويهم تعبيراً عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه الشهداء الأبرار من بطولات.