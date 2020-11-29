موزة بنت مبارك: تلاحم مجتمعي

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «المباركة»، أن يوم الشهيد سيظل يوماً خالداً في نفوسنا كافة، وستظل تضحيات الشهداء الأبرار نبراساً تهتدي به الأجيال.

وأضافت أنه في الإمارات، حيث التلاحم المجتمعي و«البيت متوحد»، هناك تلوح دائماً صورة ساطعة لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الزكية دفاعاً عن الوطن وإعلاء لرايته وانتصاراً للحق وصوناً للقيم، وترسيخاً للاستقرار والنماء، ونشراً للسلام في ربوع المنطقة والعالم.

وقالت: «إن يوم الشهيد مناسبة عزيزة على قلوبنا كافة، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز ما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات على مر التاريخ، وهنا فإن من واجبنا في مؤسسات التنشئة المجتمعية من المدرسة والأسرة وغيرهما، أن نسلط الضوء على هذه التضحيات وغرسها في نفوس النشء من الأجيال القادمة، ونلتف حول قيادتنا الرشيدة، معززين الولاء والانتماء».