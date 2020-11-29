نورة الكعبي: أعظم التضحيات من أغلى الأبناء

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: إن دولة الإمارات وهي تحتفي بذكرى شهدائهـا.. إنما تؤكد أن عروبتها وإنسانيتها جزء أصيل من عمقـها ومُكوّن رئيس من هويتـها، ومن واجباتهـا والتـزامهـا الأخلاقي، ومسؤولية عظيمة محفوفة دائماً بالبذل والتضحية، وتلكَ القيّم والمبادئ الإنسانية التي وُهبت في سبيلها أعظم التضحيات من أغلى الأبناء لا نملك تجاهها سوى أن نكون أوفياء لها متمسكين بها.. وأوفيـاء لذكرى شهداء الوطن وتضحياتهم في ميادين الواجب الإنساني.

وأضافت معالي نورة الكعبي: اليوم، ونحن نستحضر بطولاتهم ونحتفي برمزية تضحياهم، نشعــر بكل الاعتزاز والامتنان لتلك الأرواح الزكية التي أبرّت بقسمها وصدقت في عهودهـا.. ستبقى قيمهم القوة التي تجعلنا أكثر تصميماً على مواصلة رسالتهم وإنجـاز المهمة وإتمام الرسالة بكل عزم، والحفاظ على مكتسبات ومكانة ودور الإمارات بكل عزة ومنعـة.