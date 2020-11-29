ميثاء الشامسي: مثال في التضحية

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة: «نستذكر في يوم الشهيد بطولات وتضحيات شهداء الوطن، هؤلاء الأبطال الذين سطروا في صفحات التاريخ ملحمة الولاء لوطنهم الإمارات، ضحوا بأرواحهم من أجل عز ورفعة بلادهم»، مؤكدة أن البطولات الحقيقية لا تعرف الموت لأنها تبقى حية وخالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه.

وقالت: «هنيئاً لشهداء الوطن جنات النعيم، وهنيئاً لنا حب أبنائنا لوطنهم، افتدوه بأرواحهم وضربوا لنا مثالاً في التضحية والعطاء، لأن الوطن أغلى ما نملك، به نحيا وبه نرتقي وعلى أرضه نعيش بالكرامة».

وأضافت: «هذا الوطن رعته قيادة رشيدة منذ تأسيسه ونحن اليوم وفي ظل قيادة حكيمة تنتهج النهج ذاته وتكمل مسيرة البناء وتبذل قصارى جهدها من أجل نهضة هذا الوطن وحمايته وحماية اتحاده وأبنائه».