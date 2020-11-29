حصة بوحميد: مناسبة استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن يوم الشهيد مناسبة استثنائية تعزز التماسك والتلاحم المجتمعي والوطني، في إطار الاعتزاز ببطولات أبناء الوطن، وتمجيد التضحيات والمواقف النبيلة والمشرّفة، وتأكيد الولاء والانتماء لقيادتنا ولما يقدمه جنودنا وأبطالنا البواسل.

وأضافت معاليها: إن 30 نوفمبر من كل عام، تاريخ يُظهر لكل أسرة وفرد في المجتمع كيف يكون العطاء بأغلى وأبلغ معانيه، ويحفز لدى الجميع روح المبادرة من أجل الوطن، والإخلاص بالعمل على رفعته، مؤكدة معاليها أن دولة الإمارات باتت تتخذ بهذه المناسبة، موقعاً آخر من القدوة والمثالية، في ظل واقع التقدير والفخر والاعتزاز بشهدائنا الأبطال، والرعاية والأولوية والاهتمام الذي توليه القيادة والحكومة بمؤسساتها المختلفة، لأبناء الشهداء وأسرهم وذويهم.