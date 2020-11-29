مريم المهيري: أسمى قيم الولاء

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن يوم الشهيد نقف فيه إجلالاً أمام تضحيات شهدائنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن ووحدة أراضيه من أجل ترسيخ استقرار الأمة واستمرار مسيرتها المزدهرة نحو المستقبل.

وقالت معاليها: «إن شهداء الإمارات فخر للأجيال وسوف تبقى تضحياتهم في ذاكرة الأمة وقلوب كل أبناء الوطن. واليوم هو فرصة لنا لنغرس أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأجيال القادمة ونحثهم على البذل والعطاء في كل ميادين الشرف من أجل الإبقاء على راية الوطن عالية بين الأمم». وتوجهت بالتحية لذوي الشهداء، وخاصة أمهات الشهداء على ما قدمن من تضحيات، مشيرة إلى أن أمهات الشهداء هن مصدر إلهام وفخر لكل أبناء الوطن.