شما المزروعي: ترسيخ لحب الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



قالت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «في هذا اليوم يتجسد التلاحم الوطني في أبهى صورة، وتتآلف قلوبنا لنقف خلف قيادتنا الرشيدة في التعبير عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهداء الوطن الأبرار في ميادين العزة والكرامة».

وتابعت: «يوم الشهيد مناسبة وطنية ترسخ حب الوطن والاستعداد للتضحية في سبيله في نفوسنا، وفيها نقف جميعاً إجلالاً وتقديراً لهذه النماذج المشرفة في العمل الوطني والإنساني والتي سطرت بدمائها الزكية الطاهرة فصلاً مضيئاً من فصول تاريخ شعب دولة الإمارات، ونستذكر بكل فخر بطولاتهم التي ستبقى وساماً على صدورنا».