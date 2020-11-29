نوال الحوسني: بتضحياتهم ارتقت بلادنا

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «في هذا اليوم المجيد، يفخر كل إماراتي وإماراتية بما قدمه شهداء هذا الوطن المعطاء للذود عن كرامته والدفاع عن مكتسباته وكافة القضايا العادلة ونشر الأمن والأمان في ربوع المنطقة والعالم».

وأضافت، أن ملاحم أبطالنا ستبقى حاضرة في الأذهان لأجيال وعقود قادمة، ليس في ذهن وقلب أبناء الإمارات فقط، بل إن سيرتهم العطرة ستبقى في أذهان وعقول الشعوب التي مددنا لها يد العون، فقد كانوا حملة لراية السلام، وبتضحياتهم ارتقت بلادنا، فهنيئاً لنا بحسن صنيعهم، وهنيئا لأسرهم بهذا الشرف العظيم.