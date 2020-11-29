حمد المدفع: مناسبة وطنية غالية

أبوظبي (‏وام)‏

أكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية تُخلّد بطولات أبناء الإمارات، وملاحم تاريخية تبعث في نفوسنا الفخر والشموخ، لما قدّمه الشهداء من تضحيات مثّلت أروع دروس الإخلاص والوفاء، ورسمت أبهى صور التضحية والفداء. وقال معاليه: نستخلص من السيرة العطِرة لأبطالنا كثيراً من العبر، ونستلهم منهم عِظم المسؤولية والأمانة في أن نكون أكثر اتحاداً وتآزراً وتعاضداً، حتى يواصل وطننا الحبيب تحقيق الانتصارات والإنجازات.