مطر الطاير: شهداؤنا مصدر فخرنا وعزتنا

دبي (وام)‏

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم الشهيد مناسبة للاحتفاء بشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الوطن، ونستذكر فيه القيم النبيلة والتضحية وحب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وأضاف: شهداؤنا الذين أرتقت أرواحهم لبارئها، وستبقى شاهداً على روح الفداء، وهي مصدر فخر واعتزاز لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سطروا بتضحياتهم صفحات من البطولات في الذود عن أرض الوطن والدفاع عن مكتسباته، ووحدة وتماسك أمتنا العربية والإسلامية ضد كل من يتربص بها.